Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi

26.03.2021 15:10
Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi.

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen törene AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdür Yardımcısı Yakup Erzincanlı, Çocuk Destek Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Gömleksiz ve kurum çalışanları katıldı.

AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, burada yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde kurum çalışanlarının özverili çalışmalarıyla gündeme geldiğini belirterek, bu konudaki çalışmaların bakanlık tarafından ödüllendirildiğini ifade etti.

İlbaş, şunları söyledi:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü' ne bağlı bulunan kuruluşumuz, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü olarak; bir ana hizmet binası, dörtte ek ünite kuruluş olarak hizmet vermektedir. Ana hizmet binamız 72 engelli bireye hizmet vermek üzere dizayn edilmiş olup; şuan fiili olarak 59 engelli bireye; ek ünite kuruluşlarımızdan olan apartman dairesi niteliğinde ki umut evleri 12 kapasiteli olup; filen 11 engelli bireye; diğer yandan yaşlı bireylere ilişkin 8 kapasite ile açılmış olan yaşlı yaşam evinde ise fiilen 5 yaşlı bireye hizmet sağlamaktayız. Ayrıca yatılı bakımın yanında haftanın 5 iş günü mesai saatleri içerisinde engelli bireylerin rehabilitasyonu noktasında 12 kapasiteli olarak hizmet veren gündüzlü bakım merkezimizde bulunmaktadır. İl Müdürlüğümüz bünyesinde resmi ve özel olmak üzere toplamda şuan fiilen 433 engelli ve yaşlı bireye hizmet vermekteyiz. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Covıd-19 pandemisinin Türkiye ye etki ettiği andan itibaren Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün direktifleri doğrultusunda Kuruluşumuzca da gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Tedbir olarak; 22 Nisan 2020 tarihinden itibaren personellerimiz 10 'ar günlük vardiya usulünce hizmet vermektedir. 10 gün 7/24 esasına göre kuruluşta vardiya usulü çalışma uygulaması gerçekleştirilmektedir. Personellerimize vardiyaya girmeden önce Covıd-19 testi uygulamakta 1 testin sonucuna göre gerekli önlemleri almaktayız. On günlük vardiya sürecinde personellerimizin kurumun dışı temasları kesilmekte olup; kurum içerisinde ise gerekli sosyal mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda hareket edilmektedir."

Personele sürekli PCR testi yapıldığını belirten İlbaş, "Ayrıca Kuruluşumuzda hizmet gören engelli bireylere ve kurum personellerimize covıd-19 aşı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Her personele şimdiye kadar 33 PCR testi uygulanmıştır. Ancak halen dezavantajlı gruba yönelik hizmet veren kuruluşumuzda vardiya usulü çalışma uygulaması devam etmektedir. Her ne kadar covıd-19 pandemisi noktasında alınan tedbirlerden dolayı bir çok imkanın kısıtlı olmasına karşın gerekli önlemleri alarak hizmet alan engelli bireylerimize imkanlar ölçüsünde sağlık, beslenme, bakım, eğitim, sosyo-kültürel faaliyetler, bireysel ve grup çalışmaları, psiko-sosyal ve zihinsel gelişim eğitim ve uygulamaları gibi rehabilitasyon programlarını, personellerimizin üstün gayret ve özverileri ile devam ettirtmekteyiz. Bütün zorluklara rağmen tek hedefimiz Kuruluşumuzun misyon ve vizyon olarak benimsediği; engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayatı kısıtlayıcı zorluklarını aşarak sosyal hayata uyumunu sağlamaktır. İl Müdürlüğümüz bünyesinde resmi ve özel olmak üzere pandemi sürecinde özverili çalışan 270 personelimize Sayın Bakanımızın imzaladığı teşekkür belgeleri takdim edilmektedir. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan başta Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a, Erzurum Valiliğine, Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve yaklaşık 12 aydır büyük özveriyle çalışan personel arkadaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi
Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi
Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi

Rehabilitasyon, Erzurum, Engelli, ASDEP, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi - Son Dakika


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