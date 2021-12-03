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ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ KOÇ: DÜNYAYA ÖRNEK UYGULAMAYI BAŞARDIK - Son Dakika

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ KOÇ: DÜNYAYA ÖRNEK UYGULAMAYI BAŞARDIK

03.12.2021 13:51

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, koronavirüs salgını sürecine değinerek, "Huzurevlerimizde çalışanlarımızla tedbirleri hayata geçirerek, dünyaya örnek olan çok güzel bir uygulamayı başarabildik" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, koronavirüs salgını sürecine değinerek, "Huzurevlerimizde çalışanlarımızla tedbirleri hayata geçirerek, dünyaya örnek olan çok güzel bir uygulamayı başarabildik" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Huzur BOCCE 2021 Finalleri'nin Antalya Manavgat'taki ödül töreninde konuşan Genel Müdür Orhan Koç, 65 yaş üstü kişilerin korunmasına önem verdiklerini dile getirerek, salgın süresince yaptıkları çalışmaları anlattı. Koç, "Huzurevlerimizde çalışanlarımızla tedbirleri hayata geçirerek, dünyaya örnek olan çok güzel bir uygulamayı başarabildik" diye konuştu.

Genel müdürlük çalışanlarının salgın süresince çok büyük çaba gösterip fedakarlık yaptığını kaydeden Orhan Koç, virüs ortaya çıktığında Türkiye'ye gelmeden kurum olarak hazırlık yapmaya başladıklarını belirtti. Bu süreçte eksik ilaç ve temizlik maddelerinin tedarik edildiğini, dışarıdan ziyaretlere kısıtlama getirildiğini aktaran Koç, Türkiye'de ilk vakanın ilan edilmesinin ardından hazırladıkları planı adım adım uygulamaya geçirdiklerini söyledi.

'BU ÖZVERİLİ ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI OLMAZ'

Virüsün yayılım hızının ardından yaptıkları risk değerlendirmesinde, çalışanların evine gidip gelmesini tehlikeli bulduklarını kaydeden Orhan Koç, şunları söyledi:

"Virüsün yayılım hızının toplumun tümünü etkilemeye başladığını görünce, personelimizin evden gidip gelmesinin büyük risk oluşturduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Bu durumda yapmamız gereken neydi? Öncelik vereceğimiz şey, siz büyüklerimizdiniz. Bu açıdan bir fedakarlık çağrısı yaptık. Kime, çalışanlarımıza. Dedik ki 'Siz çocuğunuzdan, sevdiğinizden, eşinizden, ailenizden adeta ayırarak 14 gün bizim kuruluşlarımızdan hiç çıkmadan hizmet verebilir misiniz?' Bu çağrımıza bütün çalışanlarımız gönüllülükle cevap verdi ve 14 gün vardiya sistemiyle çalışmaya başladılar. Bu açıdan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsek, çalışanlarımızın özverili çalışmalarının karşılığı olmaz. Toplum içerisinde aileden birisine bile 'pozitif bir vaka var, hasta var' denildiği zaman en sevdiği akrabaları ciddi bir mesafeyle yaklaşırken, bizim kuruluşlarımızda çalışanlarımız, bakım elemanlarımız, temizlik görevlilerimiz, hemşirelerimiz, sosyal çalışmacılarımız hiç tereddüt etmeden kuruluşlarımızda kaldı."

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ KOÇ: DÜNYAYA ÖRNEK UYGULAMAYI BAŞARDIK
ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ KOÇ: DÜNYAYA ÖRNEK UYGULAMAYI BAŞARDIK
ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ KOÇ: DÜNYAYA ÖRNEK UYGULAMAYI BAŞARDIK
ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ KOÇ: DÜNYAYA ÖRNEK UYGULAMAYI BAŞARDIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Orhan Koç, Manavgat, Engelli, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ KOÇ: DÜNYAYA ÖRNEK UYGULAMAYI BAŞARDIK - Son Dakika


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