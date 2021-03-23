Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç: "Uzun dönem bakım sigortası gündemimizde" - Son Dakika

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç: "Uzun dönem bakım sigortası gündemimizde"

23.03.2021 17:41
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, uzun dönem bakım sigortasıyla ilgili neler yapılabileceğine dair çalışma yaptıklarını belirtti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, uzun dönem bakım sigortasıyla ilgili neler yapılabileceğine dair çalışma yaptıklarını belirtti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden (MTÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, MTÜ tarafından çevrim içi olarak "Yaşlılık ve Yaşlanma Süreçlerini Toplumsal ve Bireysel Değerlendirmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştaya katılan Koç, ülkelerin nüfuslarının yaşlandığını dile getirdi.

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 10 kişiden birisi yaşlı ve bu yaşlanma hızla ilerliyor." değerlendirmesinde bulunan Koç, "Yerel yönetimler, merkezi hükümetler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi kısaca toplumun bütün kesimlerinin toplumun hızlı yaşlanması ile ilgili yapacaklarını bir strateji içerisinde ele alması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bugün Türkiye'de beklenen yaşam süresinin 80'lere vardığına, bunun ülkenin gelişmişliği açısında önemli bir gösterge olduğuna işaret eden Koç şöyle devam etti:

"Bugün Japonya'nın, Almanya'nın yaşadığı gerçeği biz 20 sene sonra yaşamaya başlayacağız. Uzun dönem bakım sigortası gündemimizde. Bu konuda ne yapabiliriz, nasıl bir metodoloji izleyebiliriz bunları hep çalışıyoruz. Bizim şöyle bir avantajımız var. 8 milyon yaşlımızın sadece 27 bini uzun dönem bakımda. Yaşlılarımızın tümü ailelerinin yanında bakılıyor, çevresiyle mutlu bir şekilde yaşamını idame ediyor. Onun için biz bütünleşik bakım modelinde evde bakımı, evde sosyal hizmeti çok önemsiyoruz."

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da yaşlılıkla birlikte kronik seyirli hastalıkların görülme oranının arttığını belirterek, "Üniversitemizin öncelikli hedefi şehrimizle, bölgemizle, yaşadığımız toplumla bütünleşmek, topluma her anlamda hizmet etmektir. Bizim kültürümüzde yaşlanmak, başlanmaktır. Bu nedenle yaşlıların elini öper, başımıza koyarız. Çünkü onlara saygı bizim geleneklerimizde en önemli yerlerdedir." ifadesini kullandı.

Çalıştaya üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Orhan Koç, Malatya, Engelli, ASDEP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç: 'Uzun dönem bakım sigortası gündemimizde' - Son Dakika


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