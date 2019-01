Engelli ve Yaşlılar İçin Açılacak 2 Büyük Merkezde Sona Gelindi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, 2017 yılında Çarşamba'da inşaatına başlanılan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aktif Yaşam Merkezinin inşaatında sona gelindiğini ve önümüzdeki günlerde teslim alınacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, 2017 yılında Çarşamba'da inşaatına başlanılan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aktif Yaşam Merkezini ziyaret ederek on çalışmaları inceledi.



İl Müdürü Balcı, maliyeti 20 milyonu aşan 3 önemli proje ile engelliler, yaşlılar ve onların ailelerine yönelik hizmetlerimizin verimliliğini sürekli artırmaya, insan onuruna yaraşır şekilde hizmetlerin geliştirilmesi ve politikaların uygulamaya konulması yönünde çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini söyledi.



Çarşamba ilçesine ve civarındaki ilçelere hizmet verecek yatırımlarda sona gelindiğini belirten Balcı, "Engellilerin sürekli bakımının yapılacağı Çarşamba Engelsiz Yaşam Merkezi Yeşilırmak kıyısında 20 dönüm alan üzerine yapıldı. Yapı, 7 adet yaşam evi ve 1 adet idari binadan oluşuyor. Buradaki son eksikliklerde tamamlanmak üzere. Önümüzdeki aylarda teslim alacağız. Yine Belediye ve Ticaret Borsamız işbirliğiyle Adapark'ta yaşlıların ve engellilerin gündüz bakım ve rehabilitasyonunun sağlanacağı Aktif Yaşam Merkezi Projesi ilçemize kazandırılıyor. Şu an binadaki eksiklikler tamamlanmakta ve çevre düzenlemesi yapılmakta. İlçemizde yapılacak olan bir diğer proje de Çarşamba Huzurevi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB) tarafından yerin teslimi yapıldı ve yüklenici firma işe başladı" diye konuştu.



Son 15 yıldır sosyal hizmetler alanında Türkiye'de ve Samsun'da büyük gelişmeler yaşandığını ifade eden Balcı, "Bakanlığımız, engelli ve yaşlılarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmeleri ve hayatın her alanında yer almaları için büyük çalışmalar gerçekleştirdi. Son olarak Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi, 2019 yılının yaşlılık yılı ilan edildiğini ve Cumhurbaşkanlığının himayelerinde şubat ayında Yaşlılık Şurası'nın toplanacağını açıkladı. 2019 yılının yaşlı ve engelli vatandaşlarımız adına çok önemli bir yıl olacağını ümit ediyoruz. Çarşamba ilçemize kazandırılan bu yatırımlar ise bunun bir göstergesidir" dedi. - SAMSUN

