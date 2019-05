Engelli ve yaşlılar için "Dijital Dönüşüm Sempozyumu"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli, yaşlı ve ailelerinin sosyal hayata katılımının artırılması, dijital teknolojik enstrümanlarla bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve hayatlarının kolaylaştırılması için 19 Haziran'da Ankara'da, "Engelliler ve Yaşlılarda...

MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli, yaşlı ve ailelerinin sosyal hayata katılımının artırılması, dijital teknolojik enstrümanlarla bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve hayatlarının kolaylaştırılması için 19 Haziran'da Ankara'da, "Engelliler ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu" düzenlenecek.

Dünyada farklı özelliklere sahip engelli ve yaşlıların her gün gelişen teknolojiden günlük hayatın içinde yararlanabilmesi, eğitim, ekonomik ve sosyal yaşamda önemli rol oynuyor.

Gelişen teknoloji, bilişim ve dijital yenilikler; engelli ve yaşlıların yaşama dahil olmalarını, iletişimlerini, sosyal hayata katılımlarını, bağımsız yaşam becerilerini ve hareketliliklerini artırarak bireyin insan onuruna yakışır yaşamını destekliyor.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlılara çözüm üretmek ve yaşamlarına katkı vermek için 19 Haziran'da Ankara'da, "Engelsiz Dijital Dünya" temalı sempozyum düzenlenecek.

Engelli ve yaşlıların yeteneklerini açığa çıkarmak, geliştirmek, aktif iş yaşamına katılımlarını sağlamak, yaşamın her alanını erişilebilir kılmak ve ihtiyaç duydukları her bilgiye erişimlerini sağlamak amacıyla düzenlenecek sempozyuma, kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından, yerel yönetimlerden ve üniversitelerden katılım sağlanacak.

Sempozyumda, sektörde öncü olan kuruluşlar hizmet sunumlarını yapacak, böylece bu alanda farkındalık ve bilinçlenme oluşturulacak.

Engelsiz Dijital Dünya İnovasyon Ödülleri verilecek

Öte yandan, sempozyum çerçevesinde düzenlenecek yarışmayla Engelsiz Dijital Dünya İnovasyon Ödülleri sahiplerini bulacak.

Yarışmayla, dijital dünyada engellilerin hayatını kolaylaştıran ve yaşam kalitelerini artıran uygulamaların teşviki ve ortaya çıkarılması hedefleniyor.

İlk defa gerçekleştirilecek ödüllü yarışmayla, engellilere yönelik sektörde iş birliği ve kurumsal öğrenmeyi artırmak için başarılı çalışmaların ortaya çıkarılması, topluma ve engellilere katma değer oluşturulması, ülkede bu alanda yeniliklerin oluşması ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanması bekleniyor.

Kurumların ve araştırmacıların engellilere yönelik dijital inovatif uygulama ve çalışmalarını sunmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenecek yarışmaya kamu kurumları, üniversiteler, dijital sektörde hizmet veren firmalar, sivil toplum kuruluşları, sağlık profesyonelleri, akademisyenler, kurumsal veya bireysel olarak başvuru yapabilecek.

Son başvuru tarihi 10 Haziran olan yarışmada, dereceye giren uygulamalar, sempozyumda ilan edilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu

Pedofili içerikli kitabıyla büyük tepki toplayan yazarın ifadesi ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun "doktor" çağrısına Bakan Soylu'dan yanıt: Beraber gidelim haydi

FETÖ'nün kara havacılık davasında karar çıktı