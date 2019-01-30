Son Dakika Haberleri: Engelli ve Yaşlılara Ev Temizliği Hizmeti

Engelli ve Yaşlılara Ev Temizliği Hizmeti

2 saat önce

Kütahya'nın Simav Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde yapılan genel temizlik çalışmaları takdir topluyor.

Engelli ve Yaşlılara Ev Temizliği Hizmeti, System.String[]
Kütahya'nın Simav Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde yapılan genel temizlik çalışmaları takdir topluyor. Simav Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün ev temizlik ekibi, Karakür mahallesinde kirada oturan evli ve bir çocuk annesi Hacer Şen'in (47) evini temizledi.

Kas hastası olan Hacer Şen'in eşi Mevlüt Şen (50), Simav Belediyesi ekiplerinin yapmış olduğu ev temizliğinden memnun olduklarını belirtti. Şen " Belediye Başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"şeklinde konuştu.

Hastalığının 16 yaşında başladığını ifade eden Hacer Şen, "Hastalığım devam ederken zayıfladım, doğumdan sonra iyice zayıfladım ve yatağa bağımlı oldum, ev işlerini yapamadım" dedi.

Simav Belediyesi'nin İŞ-KUR çalışanı olarak görevlendirildiklerini söyleyen Habibe Yıldırım (33) " İhtiyacı olan, yardıma muhtaç, kendi işlerini yapamayan vatandaşları muhtarlarımızla birlikte tespit edip, temizlik için geliyoruz. Bugün Hacer Şen'in evine geldik, hasta ve yatalak olduğu için kendi işlerini ve temizliğini yapamıyor, biz de onlara yardıma geliyoruz. Bugün 3'üncü gelişimiz, periyodik olarak devam edecek" diye konuştu.

Simav Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Temizlik İşleri Şefi İsmail Çertik " Simav Belediyesi ve Mahalle Muhtarlarımız işbirliğiyle, mahallelerimizde bulunan engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerindeki temizlik işlerini yapıyoruz. Bu gün de, Hacer Şen'in evini 3'üncü kez temizliğini yapıyoruz. Belirlenen adreslerdeki temizlik işlerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Simav Belediyesi, Güncel
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