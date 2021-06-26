İşitme ve görme engelli kayıp kadın yaklaşık 3 gün sonra bulundu - Son Dakika

İşitme ve görme engelli kayıp kadın yaklaşık 3 gün sonra bulundu

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde 23 Haziran 2021 Çarşamba gününden bu yana haber alınamayan işitme ve görme engelli yaşlı kadın sabah saatlerinde yolda yürürken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol için hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tavas ilçesi Kozlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 63 yaşındaki Cennet Hıraözlü yüzde 60 işitme ve görme engelli ve 23 Haziran 2021 Çarşamba günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Hıraözlü için başlatılan arama çalışmalarında mahalleler ve araziler tek tek kontrol edildi. Arama çalışmalarında 66 saate ulaşıldığında Alpa Mahallesinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Hıraözlü'yü arayol üzerinde gören vatandaşlar tarafından bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk yapılan sağlık muayenesinde iyi olduğu belirtildi. Kontrol amaçlı Hıraözlü, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi.