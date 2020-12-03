Engelli yaşlı kadının evini yeniden yaptırdılar - Son Dakika

Erzurum'un Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, hizmetleri ile gönülleri fethetti. Aşkele'nin Çiftlik Mahallesi'nde yalnız yaşayan bedensel engelli Nursefa Sezer adlı vatandaşa ev yaptırılarak bugün teslim edildi.

Biten evin anahtar teslimine Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, Kadın Kolları Başkanı, Emine Aras, ilçe Meclis üyeleri Avukat Bilge Mutlu Bilge, Cavit Kaplan ve Metin Yıldız eşlik etti.

Bedensel engelli Nursefa Sezer, önceki evinin tamir ve tadilatı için Belediye Başkanından yardım istedi. Başkan Yaptırmış, tamirden ise yeni bir ev yaptırarak anahtarlarını bugün teslim etti.

Anahtar tesliminin 3 Aralık Dünya Engelliler gününe denk gelmesi de ayrıca bir öneme sahip oldu.

Yapılan evde her şeyin Nursefa Sezer'in kullanabileceği şekilde dizayn edildi. - ERZURUM