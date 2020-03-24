Engelli yaşlıya hakaret eden genç - Son Dakika

Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşa zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin yaşlı bir vatandaşı durdurup zorla maske taktığı ve başına kolonya döktüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli O.K. yakalandı.

Bu arada, sosyal medyada hızla yayılan görüntülere birçok vatandaşın tepki gösterdiği görüldü.