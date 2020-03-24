Engelli yaşlıya hakaret eden genç - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli yaşlıya hakaret eden genç - Son Dakika

Engelli yaşlıya hakaret eden genç

6 saat önce

Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşa zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşa zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin yaşlı bir vatandaşı durdurup zorla maske taktığı ve başına kolonya döktüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli O.K. yakalandı.

Bu arada, sosyal medyada hızla yayılan görüntülere birçok vatandaşın tepki gösterdiği görüldü.

Engelli yaşlıya hakaret eden genç

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:42 Kaynak: AA

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