Son Dakika Haberleri: Engelli yayaya çarpıp kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Engelli yayaya çarpıp kaçtı

Engelli yayaya çarpıp kaçtı

1 saat önce

Engelli yayaya çarpıp kaçtıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaya olarak ilerleyen engelli vatandaşa çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Engelli yayaya çarpıp kaçtı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaya olarak ilerleyen engelli vatandaşa çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen bir araç Abdullah D. adlı yaya çarptı. Kazaya karışan araç olay mahallinden uzaklaşırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve emniyet görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı şahsı ambulansla ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdı. Yaralı şahsın tedavisi devam ederken polis ekiplerinin kazaya karışan aracı bulmak için çalışma başlattığı kaydedildi.

Engelli yayaya çarpıp kaçtı

Kozan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fren yerine gaza basan sürücü, pazar yerini savaş alanına çevirdi: 8 yaralı
Yürüteçle görüntülenen Fatma Girik'in son hali sevenlerini üzdü Pazar yerini savaş alanına çeviren sürücünün ehliyetine el konuldu Manisa'da 11 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan adamı önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 04:48:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli yayaya çarpıp kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]