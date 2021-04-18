Engelli yazar Rukiye Türeyen, ikinci kitabının geliriyle rehabilitasyon merkezi kurmayı istiyor - Son Dakika

Sakarya'da tek parmağıyla yazdığı ilk kitabının geliriyle annesine ev alan 41 yaşındaki Rukiye Türeyen, ikinci eserini yazmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sakarya'da üç aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu vücudunda işaret parmağı dışında hiçbir yerini oynatamayan Türeyen, tek parmağıyla "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" kitabını yazdı.

İkinci kitabını yazan Türeyen, AA muhabirine, ilk yazdığı kitabın geliriyle annesine ev aldığını anımsattı.

Yeni eserindeki amacının ilk kitaptaki başarısını sürdürmek olduğunu vurgulayan Türeyen, "İkinci kitabım uzun soluklu bir hikaye kitabı. Hayatımda isyana yer yok. Engelliler için hayat zor, pes etmesinler, isyan yok. Hayat şu anda benim tek parmağımın ucunda. Bu parmağım benim arkadaşım, bu hayat için bana yetiyor. Parmağım benim özgürlüğüm, dünyaya açılan tek pencerem. Hayalim yürümek veya ayağa kalkmak değil, ikinci kitaptan kazandığım parayla rehabilitasyon merkezi kurmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.