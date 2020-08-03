Engelli yazardan yardıma muhtaç öğrencilere yardım eli - Son Dakika

Aksaraylı engelli yazar Gamze Atalay, yazdığı kitaplardan elde ettiği gelirlerle ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

2011 yılında beyin kanaması geçiren ve 3 yılı aşkın süren tedavisinin ardından yaşama azmiyle ayağa kalkan 40 yaşındaki Atalay, muhtaç durumdaki öğrencilere yardım elini uzatıyor.

İlkokul çağlarında kompozisyon kaleme alarak yazarlık hayatına başlayan Atalay, AA muhabirine, her insanın bir yaşam öyküsü bulunduğunu söyledi. Kendi yaşantısının da hayatta kalma ve direnme öyküsü olduğunu belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Ayakta kalabilmem sadece benim için değil, ailem ve okuttuğum öğrenciler için çok önemliydi. 2018 yılında ilk kitabım çıktı. Ondan önce de kendi çabalarımla öğrencilere destek oluyordum. 2011'de beyin kanaması geçirdim. Hastalığımın sebebi bulunamadı. Kanamanın durması için 9 ay uyutuldum. Sonra 2,5 yılım hastanelerde geçti. Anne ve babam bu süreçte hep yanımdaydı. Yatalak olduğum sürede hep onlar baktı bana. Kendi iradem ve azmimle ayağa kalktım. Şu anda halen sol tarafımda kısmı felç devam ediyor ama en azından anne ve babama muhtaç değilim."

Atalay, 2018 yılında ilk kitabı olan "Ve Bitti"yi yazarak okuyucuların beğenisine sunduğunu söyledi. Böylelikle kitap yazarak öğrencilere destek olma hayaline adım attığını belirten Atalay, şöyle devam etti:

"Bununla kalmamalı düşüncesiyle yazmaya devam ettim. Çünkü etrafımda çok muhtaç durumda olan öğrenciler vardı. Hemen ikinci kitaba başladım ve bu yıl 'Mucize Sizsiniz' adıyla ikinci kitabım çıktı. İnşallah üçüncü ve dördüncü kitaplarımızı da yazarak öğrencilerimizin eğitime katkı sağlamak için yayınlayacağız. Kitaptan kazandığımız her bir kuruşu ihtiyaç sahibi öğrencilere, ailelerine veya engelli vatandaşlara harcıyoruz. Sosyal medya ve diğer yollardan bana ulaşan tüm öğrencilere yardım eli uzatmaya çalışıyorum. Yüzlerce öğrenciye yardım ettik. Bazılarının bir günlük yemek ihtiyaçlarını, bazılarının kitap ve defterlerini veya yurt ücretlerini ödüyoruz. Sadece Aksaray'da yaşayanları değil, Ankara, İstanbul, İzmir veya başka bir ilden olan öğrencilerimize de yardımlarda bulunuyoruz."

"Yaşamak ve yaşatmaktan kimse korkmasın"

Atalay, öğrencilere, kitaplarını alan tüm okuyucuların yardımda bulunduğunu kendisinin sadece bir aracı vazifesi gördüğünü vurguladı.

Kitaplarını alan herkese teşekkür eden Atalay, şunları kaydetti:

"Kimse yaşamaktan korkmasın. Herkes direnmek ve hayatta kalmak zorunda. Engelli bile olsa kimse kimseye muhtaç durumda olmamalı. Bir kuruma veya kuruluşa muhtaç olarak yapmadım hiç bir şeyimi. Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Solumu kullanamıyorum, bazıları sağını veya iki ayağını kullanamıyor. Yaşamak ve yaşatmaktan kimse korkmasın. Her kitabım öğrenciler için bir gelir veya bir engelliye bir ilaç oluyor. İkinci kitabımın geliriyle inşallah engelli bir öğrenciye akülü sandalye hediye edeceğiz."