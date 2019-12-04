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Engelli yerlerine park eden araçlar çekildi

6 saat önce

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle trafik uygulaması yapıldı.

Engelli yerlerine park eden araçlar çekildi, System.String[]

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle trafik uygulaması yapıldı.


Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada engelli park yerlerine park eden araçlar çekici ile kaldırılarak 216 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli Baş Polis Hikmet Sade, engelliler için ayrılan park yerlerine park edilmemesi uyarısında bulundu.


Engelliler için ayrılan park yerlerine yönelik uygulama yaptıklarını anlatan Sade, "Engelli park yerlerinin yanı sıra kaldırımlardaki engelli rampalarının önüne park eden araçlara yönelik çalışmalarımızı sürekli olarak yapıyoruz. Her konuda engellilerimize yardımcı oluyoruz. Engellilerimiz karşılaştıkları sorunlarla ilgili 155'i sürekli arayabilirler." dedi.

Dünya Engelliler Günü, Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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