Engelli yerlerine park edenlere ceza yağdı - Son Dakika

Gaziantep Trafik tescil ve denetle şube müdürlüğü ekipleri engellilerin yerlerine park eden araçlara ceza yağdırdı.



Trafik ekipleri engelli vatandaşların park alanına park ederek hayatlarını zorlaştıran ve otobüs duraklarına park ederek trafiği tehlikeye atan araçlarla ilgili denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, 16 araç tescil plakasına engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park etmekten cezai işlem uygulandı.



Ayrıca 163 aracın tescil plakasına diğer park yasak maddelerinden ceza kesildi - GAZİANTEP