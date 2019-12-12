Engelli yerlerine park edenlere ceza yağdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Engelli yerlerine park edenlere ceza yağdı - Son Dakika

Engelli yerlerine park edenlere ceza yağdı

6 saat önce

Gaziantep Trafik tescil ve denetle şube müdürlüğü ekipleri engellilerin yerlerine park eden araçlara ceza yağdırdı.

Engelli yerlerine park edenlere ceza yağdı, System.String[]

Gaziantep Trafik tescil ve denetle şube müdürlüğü ekipleri engellilerin yerlerine park eden araçlara ceza yağdırdı.


Trafik ekipleri engelli vatandaşların park alanına park ederek hayatlarını zorlaştıran ve otobüs duraklarına park ederek trafiği tehlikeye atan araçlarla ilgili denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, 16 araç tescil plakasına engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park etmekten cezai işlem uygulandı.


Ayrıca 163 aracın tescil plakasına diğer park yasak maddelerinden ceza kesildi - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini bugün tanıtacak
Komünist Başkan'dan minibüsçülere rest! Zam konusunda geri adım atmadı Ev alamayan dar gelirliye büyük müjde! Detayları Erdoğan açıkladı Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı

Son Dakika Haberleri
16:09 Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ''Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi''Seçildi - Son Dakika Haber
16:06 Çavuşoğlu, İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı - Son Dakika Haber
16:06 "Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" - Son Dakika Haber
16:02 Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika Haber
16:01 İzmir'de tekne hırsızları yakalandı - Son Dakika Haber
16:00 Kayan motosiklet otobüsün altına girdi - Son Dakika Haber
15:36 Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti - Son Dakika Haber
15:33 İçişleri Bakanı Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum - Son Dakika Haber
15:27 Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktor beraat etti - Son Dakika Haber
15:01 Davutoğlu ve Babacan'ın fotoğrafını paylaşan Cem Uzan'dan yeni iddia: Belgeler elimde yargılanacaksınız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:18:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli yerlerine park edenlere ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]