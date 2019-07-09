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Engelli yıllar sonra bulduğu belediyedeki işinden çıkarıldı

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Buruk Mezarlığında işçi olarak çalışan bedensel engelli Abdullah Taş'ın iş akdi feshedildi.

Engelli yıllar sonra bulduğu belediyedeki işinden çıkarıldı, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Buruk Mezarlığında işçi olarak çalışan bedensel engelli Abdullah Taş'ın iş akdi feshedildi.
Büyükşehir Belediyesine bağlı Buruk Mezarlığında, ocak ayında işçi olarak çalışmaya başlayan tek bacağı olmayan engelli Abdullah Taş'ı (49), cep telefonuyla arayan bir yetkili bağlı olduğu Ulaşım AŞ'ye gelmesini istedi.
Burada, görevine son verildiği söylenen ve önüne koyulan bazı belgeleri imzalaması istenen Taş, herhangi bir imza atmadan başkanlıktan ayrıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Taş, işten çıkarılmasının ardından büyük üzüntü yaşadı.
Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrasında doktor onayıyla sol bacağının diz üstünden kesildiğini belirtti.
Daha önce, merkez Sarıçam ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde, elektrik işleri ve günübirlik çalışmalarla hayatını idame ettirdiğini dile getiren Taş, mezarlıkta ocak ayında başladığı görevine son verilmesinin hüznünü yaşadığını ifade etti.
Kendisinin yanı sıra aynı mezarlıkta işçi olarak çalışan 6 kişinin daha işine son verildiğini, işten çıkarıldığını duyunca "yıkıldığını" aktaran Taş, şöyle konuştu:
"Ben ne yapacağım? Mağdur durumdayım. Seçim öncesi hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağını söylüyorlardı. Şimdi çıkarılan işçiler ne yapacak? Hepimizin çocuğu var, çok üzgünüm. Mezarlıkta saha görevlisiydim, işçi olarak çalışıyordum."
Kendisiyle birlikte 7 kişinin işten çıkarıldığını ifade eden Taş, "7'miz de aktif çalışan, 'bankamatikçilikle' alakası olmayan kişileriz. Ben yaklaşık 6 aydır çalışıyorum. Bir gün bile iznim yok. 'Saat 8.00'de gel' derlerse 7'de geliyorum, çıkış saat 5.00'teyse 6.00'da çıktım. Yıllardır iş bulamadım, zar zor bu işi bulmuştum bundan da ayrılmak zorunda kaldım."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:08 Kaynak: AA
Adana, İşçi, Güncel
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