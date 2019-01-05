Son Dakika Haberleri: Engelli Yüzücüler Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor

Engelli Yüzücüler Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor

1 saat önce

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bedensel ve işitme engellilere yönelik yüzme kursuna katılan sporcular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Engelli Yüzücüler Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor, System.String[]
Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bedensel ve işitme engellilere yönelik yüzme kursuna katılan sporcular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

23 Ocak'ta Aksaray'da yapılacak olan bedensel ve işitme engelliler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine çok iyi hazırlandıklarını söyleyen bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Halil Taş, şampiyonaya 5 sporcuyla katılacaklarını ve dereceyle dönmek istediklerini belirtti. Taş, "Türkiye şampiyonası müsabakalarına haftanın 6 günü antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Buradaki hedefimiz sporcularımın altın madalya alarak milli takım seçmelerine katılmalarını sağlamak. Sporcularımın engelleri ile başa çıkmasına, kendisine olan öz güven duygusunun artmasına ve kişisel gelişimine katkıda bulunması bilincini oluşturmaktır. Bunu sağladığımız sürece başarıda kendiliğinden gelir. Sporcularımın özverili çalışması beni onure ediyor. İnşallah şampiyonadan dereceyle döneriz" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Siirt, Türkiye, Spor
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