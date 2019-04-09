Engelli Yüzücüler Yozgat'a Madalya ile Döndü
1 saat önce
Yozgatlı engelli yüzücüler Trabzon'dan madalyayla döndü.
Yozgatlı engelli yüzücüler Trabzon
'dan madalyayla döndü. Türkiye
Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Bedensel Engelli Yüzme Federasyon Kupası yarışmalarına katılan Yozgatlı yüzücü Rahmi Ersoy, 100 metre kelebekte Türkiye ikincisi, 200 metre karışıkta Türkiye 3.'sü olurken, Muhammet Enes
Sarı 200 metre serbest yarışlarda Türkiye üçüncülüğünü elde etti.
Madalyalarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak'ı ziyaret eden yüzücüler, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Parlak, tebrik ettiği sporcuların her zaman yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.
Engellilerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılmalarının kendilerini ve ailelerini mutlu ettiğini aktaran Parlak, "Rahmi ve Muhammet Enes, elde ettikleri başarılarla diğer engelli kardeşlerimize örnek olmaktadır. Biz bütün engelli kardeşlerimizi spor yapmaya davet ediyoruz. Yüzmek isteyen engelli kardeşlerimizi de yüzme havuzumuza bekliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:09 Kaynak: AA
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