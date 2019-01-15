Engelli Yüzücünün Hedefi Milli Forma

Siirt'te öneri üzerine 6 ay önce yüzmeye başlayan ve katıldığı ilk şampiyonada birinci olan engelli sporcu Hacı Çağlar, milli formayı hedefliyor.

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te öneri üzerine 6 ay önce yüzmeye başlayan ve katıldığı ilk şampiyonada birinci olan engelli sporcu Hacı Çağlar, milli formayı hedefliyor.



Elektrik akımına kapılması sonucu 11 yaşında kollarını dirsekten, bacaklarını da dizden aşağı kaybeden Hacı Çağlar (28), o günden sonra hayata küstü.



Yaklaşık 6 ay önce kıraathanede tanıştığı antrenör Halil Taş'ın yönlendirmesiyle yüzme kursuna başlayan Çağlar, bu sporla adeta yaşama tutundu.



Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yarı olimpik yüzme havuzundaki kurslara katılan Çağlar, Kahramanmaraş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen şampiyonada 50 metre sırtüstünde birinci olmayı başardı.



Çağlar: "Hayata yeniden bağlandım"



Hacı Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük hedefinin milli takıma seçilerek Türk bayrağını uluslararası şampiyonalarda dalgalandırmak olduğunu söyledi.



Kolları ve bacakları olmadığı için hayata küstüğünü dile getiren Çağlar, "Eskiden mutsuzdum. Allah'a binlerce şükürler olsun şimdi çok mutluyum. Hayata yeniden bağlandım." dedi.



Antrenör Halil Taş'ın ısrarı üzerine yüzmeyle tanıştığını vurgulayan Çağlar, önemli hedefleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Hedefim, milli yüzücü olmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Milletimi ve vatanımı çok seviyorum. Her iki kolum ve bacağım yok diye hayata küsmüştüm. Allah'a binlerce şükürler olsun, hayata çok iyi tutundum. Tek hedefim yüzmede başarılı olmaktı ve onu da başardım."



Antrenör Taş: "Hacı'yı tesadüfen kıraathanede buldum"



Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yüzme antrenörlüğü yapan, Bedensel ve İşitme Engelliler Derneğinin de başkanlığını yürüten Halil Taş, amaçlarının engelli bireyleri topluma kazandırmak olduğunu belirtti.



Engelli gençleri sporla tanıştırarak, sosyal yönden geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Taş, "Spora kazandırdığımız engelliler çabukça birbirleriyle kaynaşıyor. Hacı'yı tesadüfen kıraathanede buldum. İki kolu ve ayağı olmayan arkadaşımız, sosyal yönü gelişmediği için içine kapanıktı. Sanki hayata küsmüş gibiydi. Ona yüzmeyi öğrettim. Hacı artık azmiyle diğer engellilere örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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