Son Dakika Haberleri: Engelliler "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde statta ağırlandı
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Engelliler "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde statta ağırlandı

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Muğlaspor, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Yozgatspor 1959 ile oynadığı maçta engelli bireyleri statta ağırladı.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Muğlaspor, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Yozgatspor 1959 ile oynadığı maçta engelli bireyleri statta ağırladı.

Yeşil-beyazlı takımın yönetimi, Muğla Engelliler Derneği üyesi bireyler ve aileleriyle Menteşe ilçesinde bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Daha sonra engelli bireyler ile Muğlaspor yönetimi ve futbolcuları, restoran bahçesinde müzik eşliğinde dans etti.

Etkinliğin ardından Muğla Engelliler Derneği üyesi 20 engelli, Muğlaspor-Yozgatspor 1959 maçında tribünde ağırlandı.

Kulüp Başkanı Erol Kapiz, karşılaşma öncesi yeşil-beyazlı oyuncular tarafından alınan tekerlekli sandalyeyi, dernek başkanı Emine Çakıroğlu'na hediye etti.

Yeşil-beyazlı oyuncular da sahaya "En büyük engel sevgisizliktir" yazılı pankartla çıktı.

İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada Kerim Polat isimli engelli bir gencin asker selamı vermesi dikkati çekti.

Atatürk Stadı'nda oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan maç boyunca, gollerde ve önemli pozisyonlarda heyecanlanan 20 engelli, stattan unutamayacakları bir anıyla ayrıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'da her konuda birçok farklılıkların yaşandığını, insan yapısı ve davranışının çok farklı olduğunun görüldüğünü söyledi.

Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz de herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek, "Engelli kardeşlerimizi çok seviyorum. Kalbimiz, yüreğimiz onlarla beraber." dedi.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ise Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz'in sadece 3 Aralık'ta değil her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Engelliler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nde statta ağırlandı

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Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:49 Kaynak: AA
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