Engelliler adına para toplayanlara itibar etmeyin uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelliler adına para toplayanlara itibar etmeyin uyarısı - Son Dakika

Engelliler adına para toplayanlara itibar etmeyin uyarısı

6 saat önce

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli, engellilerin adını kullanarak para toplayan kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Engelliler adına para toplayanlara itibar etmeyin uyarısı, System.String[]

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli, engellilerin adını kullanarak para toplayan kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.


Engellileri kullanarak rant kapısı oluşturanlara fırsat verilmemesini isteyen Divili, " Son zamanlarda engelliler adına ne olduğu belirsiz kişiler ellerinde dergiler ile insanlardan para topluyorlar. Bu olay biz engellileri gerçekten olumsuz yönde etkiliyor. Vatandaşlarımız engelli dernekler adına para toplayan kişilere inanmasınlar" dedi.


"Engelliler adına toplanan para kimlere gidiyor?"


Vatandaşlara yardım konusunda uyarılarda bulunan Divli, "Vatandaşlarımız eğer yardım etmek istiyorsa derneklere gitsinler. Para toplayan şahıslar dernek gibi görünüyorsa ellerinde resmi bir evrak varsa yardım yapsınlar. Vatandaşlarımız derneğin adını, başkanını, adresini araştırsınlar öyle yardımda bulunsunlar. Usulsüz para toplayan kişileri gören vatandaşlarımız emniyet görevlilerimize haber versinler. Bizim üzerimizden toplanan paraya bakıldığında milyonlar ediyor. Bu para kimlere gidiyor? Bizlerin üzerinden toplanan para hakkaniyet değildir. Biz engelli vatandaşları topluma kazandırmak için dernek kuruyoruz. Engelliler üzerinden istismarda bulunan kişilere dikkat edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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