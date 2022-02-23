Engelliler Bağcılar'daki sergide uzay deneyimi yaşadı - Son Dakika
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Engelliler Bağcılar'daki sergide uzay deneyimi yaşadı

23.02.2022 12:24
Engelliler Bağcılar'daki sergide uzay deneyimi yaşadı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören engelliler Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) görevlerinde kullanılan astronot ve kozmonotlara ait parçaları inceleyerek, uzay simülasyonu deneyimi yaşadı.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören engelliler Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) görevlerinde kullanılan astronot ve kozmonotlara ait parçaları inceleyerek, uzay simülasyonu deneyimi yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her ay engellilik konusunda toplumsal farkındalık amacıyla düzenlenen etkinliklerin son adresi, 4 yılda 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen, Türkiye'ye HUPALUPA EXPO tarafından getirilen NASA Uzay Sergisi oldu.

Toplam 16 kursiyer, uzay ve gezegenlere ait birçok parçanın gösterildiği sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

Sergide Starship'in prototip modeli de var

NASA'nın 50 yıllık uzay çalışmalarının yansıtıldığı sergide, uzay görevlerine tanıklık eden gerçek boyuttaki eserlerin de yer aldığı 200'ün üzerinde parça, gerçek ay taşı, tam boyutlu uzay aracı modelleri, astronot kıyafetleri, Apollo kapsülü ile Elon Musk'un sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship'in prototip modeli de bulunuyor.

Simülasyon teknolojisinin de yer aldığı sergiyi rehberler eşliğinde gezen ziyaretçiler, uzay maceralarına interaktif katılımla eğlence dolu deneyim yaşadı.

Engelliler, kendilerine bu imkanı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.

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Bağcılar, Türkiye, NASA, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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