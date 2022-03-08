Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu - Son Dakika
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Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu

08.03.2022 17:13
Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu

Adana'da isteklerin çözülmediğini öne süren bir grup engelli vatandaş, Adana Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'na gelip tehditler savurdu.

Adana'da isteklerin çözülmediğini öne süren bir grup engelli vatandaş, Adana Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'na gelip tehditler savurdu. '15 gün içinde isteklerimiz çözülmezse burayı işgal ederiz' diyen engelliler, daha sonra salonu terk etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı 2. oturumu gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın meclis üyelerinin konuşmasıyla başlayan oturumda Çukurova Özürlüler Derneği (ÇÖZ-DER) Başkanı Ahmet Ataş ve bir grup engelli vatandaş gündem dışı söz alarak mecliste konuşma yapmak istedi.

Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise bunun mümkün olmayacağını, meclis toplantısının bitiminde bütün grup başkan vekilleriyle birlikte görüşme yapacağını söyledi.

Taleplerinin 5 aydır yerine getirilmediğini öne süren ÇÖZ-DER Başkanı Ahmet Ataş ise meclis kürsüsünde konuşma yapmak istediğini talep etti. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı olayda engelli vatandaşlarda 'Oylama istiyoruz' diyerek slogan attı.

Başkan Karalar ise meclis sonunda grup ile görüşeceğini söyleyip engelli vatandaşları sakinleştirdi.

1 saat sonra tehditler başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı olağan meclisi devam ederken ÇÖZ-DER Başkanı Ahmet Ataş tekrardan ayağa kalkıp tehditler savurmaya başladı. Ataş, "Eğer 15 gün içerisinde isteklerimiz yerine getirilmezse belediyeyi işgal edeceğim. Buna gücüm var. İmkanım var. 3 bürokratın istifasını istiyorum. Bu belediyede kadınların arkasına, güvenlikçilerin arkasına sığınanlar yüzünden bir şebeke oluşmuş" diyerek grupla birlikte meclis salonunu terk etti.

"Taleplerimiz 5 aydır bekletiliyor"

Gazetecilere konuşan Ahmet Ataş, "Engelliler için taleplerimizi meclise resmi olarak vermiş durumdayız. Ancak 5 aydır bu taleplerimiz bekletiliyor. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Sosyal yardımlarla ilgili sıkıntılarımız var. Birçok arkadaşımızın evlerine sosyal yardım ulaşmıyor. Eğer 15 gün içinde bu taleplerimiz yerine gelmezse tekrar geleceğiz. Burayı işgal edeceğiz. Buna gücümüz var. 10 bin üyemiz var" diye konuştu. - ADANA

Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu
Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu
Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu
Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu
Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu
Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu
Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu
Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu

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Ahmet Ataş, Engelli, İşgal, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu - Son Dakika


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