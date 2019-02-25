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Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası Birincisi Seven, Çiçeklerle Karşılandı

31 dakika önce

Tesadüfen başladığı bilek güreşinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonada başarı kazanan ve son olarak Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci olan milli sporcu Gökhan Seven, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası Birincisi Seven, Çiçeklerle Karşılandı, System.String[]
Tesadüfen başladığı bilek güreşinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonada başarı kazanan ve son olarak Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci olan milli sporcu Gökhan Seven, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda 22-24 Şubat tarihlerinde gerçekleşen şampiyonada birinci olan milli sporcu Seven'i, Erzurum Havalimanı'nda Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ve Engelliler Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt karşıladı.

Keleşoğlu burada yaptığı açıklamada, Seven'in daha önce 6 dünya, 7 Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Gökhan kardeşimiz başarılarına Türkiye Şampiyonluğu'nu da ekleyip erişilmesi zor görülen muhteşem bir rekora imza atıp 'Muhteşem Gökhan' diye anılmaya başlamıştır." dedi.

Seven'in engelleri aşan bir insan olduğunu ifade eden Keleşoğlu, şunları söyledi:

"Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım, Gökhan kardeşimiz de gecesini gündüzüne katarak yaptığı sportif çalışmalar ve antrenmanlardan sonra hem ülkemize, hem şehrimize, hem de engelli kardeşlerimize dev bir eser bıraktı."

Milli sporcu Seven ise bir sonraki hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Keleşoğlu'na teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:14 Kaynak: AA

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