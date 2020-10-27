Engelliler bilgisayarları gözleri ile kullanıyor - Son Dakika

Engelliler bilgisayarları gözleri ile kullanıyor

27.10.2020 13:40
Engelliler bilgisayarları gözleri ile kullanıyor, System.String[]

Spastik Engelliler Federasyonu, İŞKUR Yalova İl Müdürlüğü ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından imzalanan protokol neticesinde Türkiye'de ilk kez uygulamaya alınan bir projenin startı verildi.

Spastik Engelliler Federasyonu, İŞKUR Yalova İl Müdürlüğü ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından imzalanan protokol neticesinde Türkiye'de ilk kez uygulamaya alınan bir projenin startı verildi. Ellerini kullanamayan engelli bireyler sadece gözleri ile idare edebildikleri bilgisayarları kullanmayı öğreniyorlar.

Türkiye'de engelli bireylerin de bilgisayar kullanımını sağlamak amacıyla Yalova'da Türkiye'de ilk olacak bir proje hayata geçirildi. Spastik Engelliler Federasyonu, İŞKUR Yalova İl Müdürlüğü ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından hayata geçirilen proje ile engellilere bilgisayar kullanımı öğretilecek. Projenin en can alıcı bölümü ise ellerini kullanamayan engellilerin de sadece gözlerini kullanarak idare edebildikleri bilgisayarları kullanmayı öğrenmeleri. 40 gün sürecek olan projenin başlangıcı ise Yalova Valisi Muammer Erol, Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, Yalova İŞKUR Müdürü Erhan Dede, Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Lale Dondurmacı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Yalova Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali ile engelli yakınlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Projenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, "İŞKUR'un sağladığı 120 bin TL gibi bir kaynakla bu projeye başladık. Projemizin temel amacı spastik engellilerin sosyal hayatta ve istihdamda yer edinmesini sağlamak. Elbette bunu yaparken destek teknolojisinden faydalanma kanaati oluştu bizde. Spastik engellilerin sosyal hayatta ve istihdamda yer edinebilmeleri için teknolojiden faydalanmadan bunu sunmak çok zordu. Bu kapsamda açtığımız, 'Bilgisayar İşletmenliği Kursu' göz kontaklı bir şekilde yürüyecek. Bunu sağlamak için de bilgisayarlarımızda özel bir program var. Ellerini kullanamayan spastik engelli kardeşlerimiz gözleri ile bilgisayarı kontrol edecek. Biz burada 2 avantajın beşindeyiz. Bunun ilki; girdiği işyerinde hem elini hem gözünü kullanarak istihdamın içerisinde yer alacak. Diğeri ise; evinde ya da işyerinde ailesi ve arkadaşları ile iletişimi kurabilmesi için zorlanıyorsa eğer, bilgisayarda tanımlı 120 kelime sayesinde bilgisayar bunu karşı tarafa iletecek. Biz bunun özellikle evdeki hayat koşullarını oldukça kolaylaştıracağını düşünüyoruz" dedi.

Ardından kursa katılan spastik engellilere Yalova Valisi Muammer Erol ve beraberindekiler tarafından flash diskleri hediye edildi. 40 gün sürecek olan kursa katılan engelliler daha sonra belgelerini alacaklar.

(Saim Çotuk/İHA)

Engelliler bilgisayarları gözleri ile kullanıyor
Engelliler bilgisayarları gözleri ile kullanıyor
Engelliler bilgisayarları gözleri ile kullanıyor
Engelliler bilgisayarları gözleri ile kullanıyor

Bilgisayar, Türkiye, Yalova, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelliler bilgisayarları gözleri ile kullanıyor - Son Dakika

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