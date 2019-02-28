Engelliler Bir Günlüğüne Hayal Ettikleri Mesleği Yaptı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrenim gören engelli öğrenciler özel bir proje kapsamında bir günlüğüne hayal ettikleri mesleği yaptı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrenim gören engelli öğrenciler özel bir proje kapsamında bir günlüğüne hayal ettikleri mesleği yaptı. Öğrenciler bir günlüğüne asker, polis, öğretmen ve doktor oldu.



Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 'Sevgi her engeli aşar' isimli bir proje başlatıldı. Proje kapsamında imam hatip lisesi öğrencileri, özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören özel öğrencilerle bir araya geldi. Proje kapsamında öğrencilerin hayal ettikleri meslek gruplarını gerçekleştirmek için ilk olarak Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi. İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın tarafından makamında ağırlanan engelli öğrenciler, askeri kamuflaj giyerek makam koltuğuna oturdu. Daha sonra askeri kışla içerisinde içtima aldı. Zırhlı araca binen engelli öğrenciler, tur atmanın keyfini yaşadı. Ardından Silopi Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürülen engelli öğrencilere doktor önlüğü giydirildi. Okulun öğrencileri hasta rolüne girerken engelli öğrenciler de doktor önlüğü ile tedavi gerçekleştirdi. Buradaki ziyaretin ardından da sıra öğretmenlik mesleğini deneyimledi. Engelli öğrenciler öğretmenleri gibi sınıflarda tahtaya yazı yazarak ders anlatmaları temsili olarak gerçekleştirildi. Son olarak engelliler, Silopi Polisevi önünde ağırlandı. Polis üniforması giyen öğrenciler TOMA'ya binip su sıktı, zırhlı araçlardan anonslar yaparak siren çaldı.



Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olan proje koordinatörü İlknur Küçük, 'Sevgi her engeli aşar' adlı projeye başladık ve projemiz kapsamında engelli öğrencilerimizi sevindirmeye onları sosyal hayata kazandırmaya karar verdik. Öğretmen, doktor, hemşire, asker veya polis olmak isteyenler vardı. İleride olmasalar da dahi kısa bir süreliğine de hayallerini gerçekleştirmek için çabaladık" dedi.



Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nihat Eren ise şunları söyledi: "Bu proje kapsamında rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli kardeşlerimizi sahiplendik. Onların bakımını üstlendik. Onlara örencilerimiz okuma yazma öğretti. Engelli kardeşlerimiz gerçekten kısa bir süreliğine de olsa çok büyük mutluluk yaşadılar." - Şırnak

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