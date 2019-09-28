Son Dakika Haberleri: Engelliler bir günlüğüne itfaiye eri oldu
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Engelliler bir günlüğüne itfaiye eri oldu

56 dakika önce

Adana'da engelliler, itfaiyeciler haftası kapsamında bir günlüğüne itfaiye eri olup yangına müdahale eğitimi aldı.

Engelliler bir günlüğüne itfaiye eri oldu, System.String[]

Adana'da engelliler, itfaiyeciler haftası kapsamında bir günlüğüne itfaiye eri olup yangına müdahale eğitimi aldı.


Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, her yıl 25 Eylül'de başlayan ve 1 Ekim'de biten itfaiye haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu yıl 305. kuruluş yıl dönümünü kutlayan itfaiye erleri farklı bir etkiliğe imza attı. İtfaiye daire başkanlığına gelen engelli genç ve çocuklar, bir günlüğüne itfaiye eri oldu. Engelliler Sarraf ve itfaiye çalışanlarından aldıkları eğitimler sonrası temsili yangın söndürmeye katıldı. Engelliler itfaiye hortumu ile su sıkıp araçlara binerek itfaiyeci olmanın keyfini yaşadı. Sarraf, itfaiye haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için engellileri itfaiye eri yaptıklarını belirterek, "Engelliler her zaman toplumun içinde ve toplumun bir parçası olmalı. Biz de bugün itfaiye haftasında onları burada ağırlayarak her zaman engellilerin yanında olduğumuzu göstermek istedik" dedi. Sarraf, engellilere karanfil de takdim etti. - ADANA

Reza Zarrab, İtfaiye, Adana, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:27 Kaynak: İHA
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