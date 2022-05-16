Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı - Son Dakika
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Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

16.05.2022 14:49

Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenlerle bir günlüğüne asker oldu.

Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenlerle bir günlüğüne asker oldu.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki programda, 11 engelliye bir günlük temsili askerlik yaptırıldı. Aileleriyle komutanlığa gelen engelliler, üniformalarını giydikten sonra esas duruş, selam verme, tören yürüyüşü gibi temel askerlik eğitimi aldı.

Daha sonra yemin töreninin yapılacağı alana geçen engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, törende, ant içme törenlerinin askerlikte çok özel bir yerinin olduğunu söyledi.

Yemin eden askerin, Türk vatanı ve Cumhuriyet'in varlığı, bölünmez bütünlüğü için ölümü dahi göze aldığını ifade ettiğini anlatan Altın, şöyle devam etti:

"Bu kutsal topraklar ve onun üzerinde yaşayan Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti için tüm varlığını ortaya koyarak mücadele edeceğini haykırmaktadır. Sizlerle birlikte olduğumuz bir günlük kısa zaman içerisinde anladık ki bu ülkenin bütün evlatları Atatürk ilkelerine ve onun çağdaş uygarlık yolunda gösterdiği hedeflere gönülden bağlıdır. Sevgili Mehmetçikler, az önce, kutsal bayrağımızın gölgesinde kendinizi vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve yüce milletimizin mutlu geleceğine adadınız. Artık sizler, tarihe yön veren büyük Türk milletinin birer askeri oldunuz. Kıymetli anne ve babalar, askere evladını yollayan her anne ve babanın yaşadığı mutluluğu ve heyecanı bugün biz de sizlerle yaşıyor ve hissediyoruz. Yüce Allah'ın, sizlere çok özel bir emaneti olan yavrularınızın bugün yanında bulunmanın ve bir ömür boyu bu emanetlere sahip çıkacak olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. sizlerle de ne kadar övünsek azdır."

Tören sonunda Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından engellilere temsili terhis belgeleri verildi.

Programa, Malatya Ticaret Borası Başkanı Ramazan Özcan, Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Malatya Barosu Başkanı Avukat Onur Değmez, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz, Malatya Büyükşehir Belediyesi adına Hamit Özpolat ve engellilerin aileleri de katıldı.

Öte yandan Malatya İl Jandarma Komutanlığı, ağabeyi gibi askerlik yapma hayali bir mektupla gerçeğe dönüşen 20 yaşındaki Muratcan Tekin'in öyküsünü videoyla paylaştı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı görevlilerce evinden alınan Muratcan, hayalini kurduğu askerlik için alaya getirildi. Burada üniformayı giyerek bir gün de olsa temsili askerlik altına alınan Muratcan'ın terhis belgesini ise Alay Komutanı Albay Ercan Altın verdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki programda da 43 engelli bir günlük temsili askerlik yaptı.

Aileleriyle kışlaya gelen engellilere üniformaları giydirildikten sonra temel askerlik eğitimi verildi. Engelliler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin etti.

Tören sonunda 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ve diğer katılımcı protokol üyeleri tarafından engellilere temsili terhis belgesi verildi.

Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya ve Şanlıurfa'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı - Son Dakika


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