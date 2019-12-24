Engelliler "Birlikten Kuvvet Doğar" anlayışıyla hareket ediyor - Son Dakika
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Engelliler "Birlikten Kuvvet Doğar" anlayışıyla hareket ediyor

6 saat önce

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel STK'lar Hibe Programı kapsamında Engelli Bireylere İş ve Meslek Edindirme Derneği (EBİMED) tarafından yürütülmekte olan "Engelli Hizmetlerinde Çoklu Sistem Yaklaşımı" projesi Adana'daki engelli STK'larının kurumsal, iletişim ve...

Engelliler

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel STK'lar Hibe Programı kapsamında Engelli Bireylere İş ve Meslek Edindirme Derneği (EBİMED) tarafından yürütülmekte olan "Engelli Hizmetlerinde Çoklu Sistem Yaklaşımı" projesi Adana'daki engelli STK'larının kurumsal, iletişim ve savunuculuk kapasitelerini geliştirdi.


Proje ile ilgili açıklama yapan Engelli Bireylere İş ve Meslek Edindirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sabiha Taciser Derici, proje kapsamında Adana'daki 26 engelli derneğine ulaşıldığını, bu derneklerin 421 yönetici ve üyesine kurumsal kapasite artırıcı eğitimlerin verildiğini söyledi.


Projede farkındalık artırma ile ilgili hazırlanan eğitim materyallerinin Danimarka Engelliler Konseyi desteğinde geliştirildiğini ifade eden EBİMED Yönetim Kurulu Başkanı Sabiha Taciser Derici projenin diğer hedefinin Adana'daki engelli dernekleri arasında yerel bir ağ oluşturarak engelli dernekleri arasında işbirliğinin, böylece topyekün savunuculuğun geliştirilmesi olduğunu belirtti.


Karar alıcılara hızlı ve etkin ulaşım sağlanacak


Sabiha Taciser Derici, projeyle ilgili ayrıntıları şöyle anlattı:


"Adana ilinde faaliyet gösteren engelli dernekleri engellilere iş ve meslek edindirerek onların sosyal ve ekonomik hayata etkin katılımları için çalışmaktadır. Ancak engelli ve ailelerinden oluşan dernek üyelerinin haklarının savunuculuğunu, engelli bireylerin iş ve meslek edindirilmesi, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak karar alma süreçlerine katılım gibi konularda kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle etkin katılım sağlanamamaktadır. Derneklerin içinde bulunduğu ihtiyaç ve sorunlar, hedef gruplarına ve karar alıcılarına hızlı ve etkin şekilde ulaşamama, engellilerin hak savunuculuklarını yeterli düzeyde yerine getirememe gibi olumsuzlukları ortaya çıkarmaktadır. Bu durum en fazla engelli bireye sahip olan dernek üyesi anne-babaları rahatsız etmektedir. Projemizde derneğimizin ve diğer engelli derneklerinin hedef gruplarına hızlı ve etkili şekilde ulaşmasını sağlayan çoklu sistem yaklaşımı kapsamında dernek yöneticileri ve üyelerine yönelik STK Eğitim Modülü, Engelli Bireye Sahip Anne-Baba Eğitim Modülü, Engelli Birey-Kardeş Eğitim Modülü, Engelli Birey ve Ailesi Psikolog Eğitim Modülü ile eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bu sayede tüm engelli dernek üyelerinin bu modüller üzerinde uzmanlaşması sağlanmıştır." - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
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