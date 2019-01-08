Engelliler : "Bizler de Bu Toplumun Bir Parçasıyız"
1 saat önce
Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan bedensel engelliler, yapılacak sosyal projelerle önlerine çıkan engelleri bir bir aşmak istiyor.
Giresun
'un Bulancak
ilçesinde yaşayan bedensel engelliler, yapılacak sosyal projelerle önlerine çıkan engelleri bir bir aşmak istiyor. İlçede kendilerine tahsis edilebilecek bir araçları olmamasından yakınan engelliler evlerinden dahi çıkamadıklarını ve kendilerinin de bu toplumun bir parçası olduklarını hissetmek istediklerini belirtiyor ve öncelikle Bulancak Kaymakamlığı'ndan ve Bulancak Belediyesi'nden yardım bekliyor.
Bulancak Engelliler Derneği'nden alınan bilgiye göre, Bulancak merkez ve köyler dahil yaklaşık 300 bedensel engellinin bulunduğu belirtilirken, en büyük problemlerinin ulaşım konusunda olduğu bildiriliyor.
Bulancak'ta yaşayan ve Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğrencisi olan ve bir çok konuda proje üreterek farkındalık oluşturmaya çalışan ve başarılı sosyal sorumluluk projelerine imza atan bedensel engelli Gökhan Özcan
"Bizler de sosyal yaşam içerisinde yeri olan insanlarız. Bedensel engellerimizden dolayı gerek hastane olsun, gerekse sosyalleşebilmek adına bir yerlere gitmeye çalışırken çok zorlanıyoruz. İmkansızlıklardan ötürü özel aracı olmayan bir çok arkadaşımız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Yetkililerden bizi yok saymamalarını bekliyoruz. Engelli asansörü yada rampası olan bir aracı bizlere tahsis etmelerini bekliyoruz" dedi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:39 Kaynak: İHA
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