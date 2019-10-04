Son Dakika Haberleri: Engelliler boğaz turunda doyasıya eğlendi
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Engelliler boğaz turunda doyasıya eğlendi

1 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen engelli vatandaşlar hem boğaz turu yaptı hem de doyasıya eğlendi.

Engelliler boğaz turunda doyasıya eğlendi, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen engelli vatandaşlar hem boğaz turu yaptı hem de doyasıya eğlendi.


Eyüpsultan Belediyesi, yaz aylarının bitimine az bir süre kala engelli vatandaşların bir araya geldiği boğaz turu düzenledi. Eyüpsultan İskelesinde buluşan engelliler, güzel havaların bitmesine az bir zaman kala stres attı. Çay ve simit eşliğinde boğazı gezen engelli vatandaşlar, manzara eşliğinde çaylarını yudumladı. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyen engelliler, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e etkinlik için teşekkür etti. Eyüpsultanlı engelliler geziden çok memnun olduklarını ve bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Halkla İlişkiler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:04 Kaynak: İHA
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