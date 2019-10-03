Son Dakika Haberleri: Engelliler camide sergi açtı
Son Dakika Güncel Haber

Engelliler camide sergi açtı

1 saat önce

1-7 Ekim Cami ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Musalla Camii'nde engellilerin resim sergisi ve kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Engelliler camide sergi açtı, System.String[]

1-7 Ekim Cami ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Musalla Camii'nde engellilerin resim sergisi ve kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen resim sergisi ve kitap okuma etkinliğine Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, Başkanlık Müşaviri Ömer Aydın ve engelliler katıldı.


Malazgirt Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ve Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi öğrencileri tarafından yapılan resim ve eserler sergilendi. Sergiyi gezen davetliler eserleri çok beğendi.


Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, her yıl Cami ve Din Görevlileri Haftası farklı temalar ile kutlanıyor. Bu yıl da camiyle buluşturma adına 'Cami ve Hayat' teması işleniyor. Camiler insanların huzur ve mutluluk bulduğu mekanlardır. Güzellikleri ve huzuru iliklerimize kadar hissediyor. Camiler hem bizim, hem de şehirlerin ruhu ve hayatıdır. Caminin olmadığı beldede hayat yoktur. Peygamber Efendimiz Mekke ve Medine'de mescit ilk edinmiştir. Camisiz olmaz. Özellikle inanların hayatında cami olmadan olmaz. Yolu camiye düşmeyen Müslüman'ın hayat damarı kesilmiş demektir. Maddenin hayatımızı esir aldığı bir dönemde, bu camilerden mescitlerden içeri adım attığında dertlerimizden uzaklaşıyoruz. Namazda Rabbimizle buluşuyoruz. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı Cenabı Allah'a arz edip rahatladığımız mekanlardır" dedi.


Daha sonra 'Cami ve Hayat' isimli kitap okunarak etkinlik sona erdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
AYM'nin Sırrı Süreyya ile ilgili verdiği hak ihlali karına AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan destek Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu getirildi Son Dakika: Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:40:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelliler camide sergi açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]