Son Dakika Haberleri: Engelliler davul zurna eşliğinde yürüdü
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Engelliler davul zurna eşliğinde yürüdü

1 saat önce

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün bu yıl 20.'sini gerçekleştirdiği "Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz" projesi kortej yürüyüşü ile başladı.

Engelliler davul zurna eşliğinde yürüdü, System.String[]

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün bu yıl 20.'sini gerçekleştirdiği "Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz" projesi kortej yürüyüşü ile başladı.


Adıyaman Belediyesi tarafından Mimar Sinan Kültür Parkı'nda yurt içinden ve yurt dışından gelen yaklaşık 300 engelli ve misafir için düzenlenen öğle yemeğinde ihtiyaç sahibi engellilere 20 adet tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.


Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep, Malatya, Samsun ve birçok ilin yanı sıra Azarbaycan, ABD, Meksika, Brezilya, Taıwan, Paraguay ve Arjantin gibi ülkelerden gelen Exchange Değişim Programı öğrencileri, engelliler davul ve zurna eşliğinde yürüdü.


Adıyaman'da şenlik havasında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde 'Çocuk Felcine Son' pankartları açıldı. Yürüyüş esnasında vatandaşlara çocuk felci hastalığı ve mücadelesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşür ve el ilanları da dağıtıldı. Demokrasi Parkı önünde son bulan yürüyüşün ardından engelliler Adıyaman Müzesini, şehrin tarihi ve turistik yerleri ile Perre Antik Kentini gezdi. - ADIYAMAN

Mimar Sinan, Adıyaman, Nemrut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:19 Kaynak: İHA
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