Engelliler Dayanışma Derneğinden yaza veda pikniği

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği tarafından 'Sosyal Hayatta Engel Yok' projesi kapsamında piknik düzenlendi.



Dernek Başkanı İsmail Çelik, düzenlenen etkinlikle doyasıya eğlenip yaza veda ettiklerini söyledi. Dernek Başkanı İsmail Çelik, "Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği olarak üyelerimize yönelik birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde moral ve motivasyonu yüksek bir etkinlik oldu. Bozüyük Kent Orman mesire alanında düzenlediğimiz piknik etkinliğimize katılan engelli ve aileleri sonbaharın güneşli ve güzel gününde temiz hava, bol gıda neşeli eğlenceli dakikalar yaşandılar. Herkesin mutlu ayrıldığı harika bir etkinlik oldu. Bizlere destek verenlere çok teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK