Son Dakika Haberleri: Engelliler denize açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Engelliler denize açıldı

2 dakika önce

Atakum Belediyesi Yaşam Park Kültür ve Spor Merkezinden faydalanan engelliler ve aileleri Samsunum-1 Gemisi ile denize açıldı.

Engelliler denize açıldı, System.String[]

Atakum Belediyesi Yaşam Park Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezinden faydalanan engelliler ve aileleri Samsunum-1 Gemisi ile denize açıldı. Bazı engellilerin hayatlarında ilk defa gemiye bindiği etkinlikte, katılımcılar aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi.


Atakum Belediyesi'ne bağlı Atakum Yaşam Park Kültür ve Spor Merkezi, merkezden faydalanan engelliler ve aileleriyle birlikte Samsunum-1 Gemisi ile deniz turu gerçekleştirdi. Samsun Limanı'ndan hareket eden gemi yolculuğunda ilk defa gemiye binerek denize açıldığını söyleyen engelliler heyecanlı anlar yaşadı. Engelliler ve ailelerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip söyledikleri şarkılar eşliğinde deniz turunun keyfini doyasıya yaşadı.


Engellilerin yüzlerini güldürmek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Atakum Yaşam Park Kültür ve Spor Merkezi Sorumlusu Nadide Döktür, "Bugün de dostlarımızın keyifli bir gün geçirmeleri için Samsunum-1 Gemisi ile gezi turu düzenledik. Birçoğu hayatlarında ilk kez gemiye binerek denize açılıyorlar. Mutluluklarını gözlerinin içinden görebiliyorum. Onların mutluluklarıyla biz daha çok mutlu oluyoruz. Bazı hayatları güzelleştirmek bu kadar basit olabiliyor. Engellilerin hayatın her alanında güçlü biçimde yer almaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sürekli onların hayatlarına dokunacak etkinlikler planlıyoruz, onlar da buna alıştı ve bizden sürekli yeni etkinlik bekliyorlar. Bir sonraki hedefimiz Vezirköprü Kanyonu'na gitmek ve oradaki doğa harikası kanyonu görebilmek. Bugünkü etkinliğimiz için bizlere destek olan Samsun Büyükşehir Belediyesine ve bizim her zaman yanımızda olan, hayatlarımızda fark oluşturmak için çaba gösteren Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci'ye çok teşekkür ederiz" dedi. - SAMSUN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da etkili yağış can aldı! 1 kişi ise kayboldu
Samsun'daki selde 2 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi kayıp Samsun'da, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 vatandaşımız kurtarıldı HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen genç bulundu, eylem sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:09:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelliler denize açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]