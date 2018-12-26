Engelliler Derneği 20. Yaşını Kutladı

Engelliler derneği 20. yaşını kutladıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1998 yılında kurulan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi 20. kuruluş yıldönümünü görkemli bir organizasyonla kutladı.

Engelliler derneği 20. yaşını kutladı



BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1998 yılında kurulan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi 20. kuruluş yıldönümünü görkemli bir organizasyonla kutladı.

Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen coşkulu kutlama etkinliğinde; Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kurtuluş, İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu eski Genel Başkanı ve Ayvalık Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Hamdi Atay, Özel Zeytin Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Özer Uygun, kurumun müdürü Özgür Uygun, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğretmeni Emine Okyar, Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Emre Batur, kurumda sosyolog olarak görev yapan Zeynep Cantürk, BOED'in Gömeç Şubesi yönetimi ve derneğin engelli üyeleriyle, aileleri hazır bulundu.

O Ses Türkiye finalisti Özgür Özgül ile Piyanist Ozan'ın ücretsiz sahne aldıkları organizasyonda; destek olan kurum ve kişilere teşekkür plaketi verildi.

Hem geleneksel yenil yıl eğlencesi hem de derneğin kuruluşunun 20. yıldönümünün kutlandığı etkinlikte, konuklara pilav-ayran ikramının yanı sıra kuruluş yıldönümüne ait dev pasta ikram edildi.

Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi'nin 20. kuruluş yıldönümünde plaket alırken Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, ilçede engellilere yönelik yapmış olduğu çalışmalarla öne çıkan BOED'in 20. Kuruluş yıldönümünde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllü vatandaşların sosyal anlamdaki yapmış oldukları çalışmaları önemsediğinin altını çizdi.

Plaket dağıtım töreninde ödüle layık görülen İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kurtuluş, toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin eğitimlerinin son derece önemli olduğunu ve bu uğurda Ayvalık genelinde devletin tüm imkanlarının engelliler için seferber olduğunu söylediler.

Törende konuşan BOED'in Kurucu Genel Başkanı Muharrem Parmaksız ile derneğin kurucusu ve eski genel başkanı Suat Salgın da 20 yıl önce doğan bir çocuk olarak niteledikleri BOED'in 20 yaşında genç bir delikanlı olmasını görebilmenin kendileri için son derece mutluluk verici olduğunu vurguladılar.

Türkiye'de Engelliler Yasası'nın çıkarılması çalışmalarında BOED'in Ankara'da TBMM alt komisyonlarında bizzat var olduğunu ve yasanın çıkarılması ve yürürlüğe girmesinin yakın takipçisi olduğunu kaydeden Parmaksız ve Salgın, derneğin mevcut yönetiminin 20. kuruluş yıldönümünde kendilerini de unutmamasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ise, derneğin kuruluşunun 20. yıldönümünün kendisi ve arkadaşlarının görev yaptığı döneme rastlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün, bu davaya bizden önce başlayan arkadaşlarımız Muharrem Parmaksız ve Suat Salgın'ın da yanımızda olması beni ve arkadaşlarımı ayrıca gururlandırdı. Derneğimiz, amacına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Engelli arkadaşlarımızı aynı çatı altında toplamış olmamız, onların sosyal hayata adapte olabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Engellilerimize el becerilerini kazandırmak ve bu sayede de onları rehabilite edebilmek adına 3. iş atölyemizi de hizmete sokmuş durumdayız. Çok hızlı adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum. Bugün burada olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

BOED'in kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Güler Çapraz Özlemiş, "Gerek mülki amirimiz, gerekse de belediyemizle hazırladığımız projelerle engellilerimizi kucaklayabilmenin gayretindeyiz. Bundan sonraki hedefimiz kaymakamlığın öncülüğünde hazırlanan Engelliler İstihdam Projesi ile engelli arkadaşlarımızı sanayinin üretim aşamasında da istihdam edilebilmesini sağlayabilmektir. Böylelikle istihdam edilecek engellilerimiz kendi emekleriyle kazandıkları paralarla hem kendilerini hem de ailelerini geçindirebileceklerdir. Kendi kazançlarıyla, kendi ayaklarının üzerinde durmayı başaran engellilerimiz de hayatın tüm zorluklarına tek başlarına mücadele edebilecek duruma ulaşmış olacaklar. İnşallah Sayın Kaymakamımızın öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan bu projemiz bir an önce gerçekleşir" diye konuştu.

Birlik Ortopedik Engelliler Derneği'nin 20. Kuruluş yıldönümü O Ses Türkiye Yarışması'nın finalisti Özgür Özgül ile ilçenin tanınmış piyanisti Ozan'ın seslendirdikleri birbirinden hareketli şarkılarla engellilerin doyasıya eğlenmeleriyle sona erdi.

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