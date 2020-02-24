Engelliler derneği adı altında dolandırıcılık yapan çete üyeleri adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Engelliler derneği adı altında dolandırıcılık yapan çete üyeleri adliyede - Son Dakika

Engelliler derneği adı altında dolandırıcılık yapan çete üyeleri adliyede

7 saat önce

Engelli derneği adı altında nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik Adıyaman merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

Engelliler derneği adı altında dolandırıcılık yapan çete üyeleri adliyede, System.String[]

Engelli derneği adı altında nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik Adıyaman merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan çete üyeleri adliyeye sevk edildi. Bu sırada çete üyesi bir kadın, gazetecilere saldırdı.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri önceki gün 22 ilde 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 'Akdeniz'in Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' adını kullanarak kanserli hastalar, engelli ve yaşlı kişilerin ihtiyaçlarının karşılanacağı söylemleriyle vatandaşlardan para toplayan dolandırıcılık çetesine baskın yapılmıştı.


Nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyelerinin vatandaşlardan topladığı paraları hasta ve engelli kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmadığı, derneğe aktarılmadan kişisel hesaplara gönderilerek haksız kazanç elde edildiği, banka hesapları ve MASAK verilerinde haksız kazancın 400 bin TL civarı olduğu, ayrıca şüphelilerin 6 milyon lira karşılığı olarak makbuz kesildiği tespit edilmişti.


Adıyaman merkezli, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, İstanbul, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak ve Tekirdağ olmak üzere 22 ilde 70 kişiye eş zamanlı operasyonda Şahıslardan 6'sı Adıyaman, 43'ü diğer illerden olmak üzere 14'ü kadın 49 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şahıslardan 29'u, ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken 20 şahıs ise sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 20 kişi daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahısların adliyeye sevk edilişi esnasında çete üyelerinden bir kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
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