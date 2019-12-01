Son Dakika Haberleri: Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Yaşam Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, mesajıda "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama günü değil engelli haklarının, engellilerin sorunlarının, kentsel yaşamda erişilebilirliğin, engellinin yaşam kalitesini artırmak için şimdiye kadar yapılanların ve şimdiden sonra yapılacakların muhasebe yapılacağı gündür. Bizler dernek olarak hak ve hizmet temelli çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Engelsiz yarınlar için toplum bilinçlenmesi, kamusal dinamiklerin daha aktif duyarlılık ile hareket etmesi engelli vatandaşların sorunlarını çözmesi gerektiğini savunuyor, bize her gün engelliler günü diyoruz" dedi. - BİLECİK

Dünya Engelliler Günü, İsmail Çelik, Bilecik, Aralık, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:37 Kaynak: İHA
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