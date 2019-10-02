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Engelliler derneğinin yer talebi

1 saat önce

Fatsa Engelliler Derneği Başkanı Hacı Akar, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay'dan dernekleri için uygun bir yer talebinde bulundu.

Engelliler derneğinin yer talebi, System.String[]

Fatsa Engelliler Derneği Başkanı Hacı Akar, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay'dan dernekleri için uygun bir yer talebinde bulundu.


Çok sayıda dernek üyesinin olduğunu belirten Fatsa Engelliler Derneği Başkanı Hacı Akar, "İlk kurulduğumuz yıllarda derneğimiz vardı. Daha sonra kapandı. Daha da açamadık. İmkanlarımız da el vermediği için kendi dernek binamızı tutacak gücümüz yok. Bizlere bir dernek binası yeri gösterip yerleştirirseniz çok mutlu oluruz" diye konuştu.


Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise, "Başkan ve dernek üyelerinin isteğini dinleyerek yakın zamanda belediyemiz yetkilileri ile birlikte bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız" dedi. - ORDU

Ömer Lütfi, Fatsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:11 Kaynak: İHA
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