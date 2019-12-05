Son Dakika Haberleri: Engelliler doyasıya eğlendi
Son Dakika Güncel Engelliler doyasıya eğlendi - Son Dakika

Engelliler doyasıya eğlendi

6 saat önce

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen etkinlikte engelliler doyasıya eğlendi.

Engelliler doyasıya eğlendi, System.String[]

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen etkinlikte engelliler doyasıya eğlendi. Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 350 engelli ve ailesi yemekli programda bir araya geldi.


Yerel Sanatçı Ümit Ülperen ve grubunun söylediği şarkılarla doyasıya eğlenen engellilere, aileleri ve ilçe protokolü de eşlik etti. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Daire müdürleri, Muhtarlar ve Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı programda oyun havalarıyla halaylar çeken davetliler, engellilerle birlikte doyasıya eğlendi. Katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yerel yöneticiler olarak duyarlılıkla engellileri erişilebilir hizmetlerle buluşturmayı hedefledik. Engelliler için yaptığımız hizmetlerin en yakın örneği, geçen ay ilçemizde Merkez, Ören, İskele ve Pelitköy'de pilot olarak seçilen parklarımıza engelli salıncakları oldu. Tekerlekli sandalyeli engelli çocuklarımız yaşıtlarıyla birlikte parklarda artık doyasıya eğlenerek salıncaklarına binebiliyor. Burhaniye'de Burhaniye Belediyesi olarak engelleri kaldırmak için elimizden gelen bütün projeleri hayata geçireceğiz." dedi. Daha sonra söz alan Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider ise "Burhaniye'de engelliler diğer ilçelere mukayese edildiğinde biraz ilerdeler. Eksikliklerimiz hala var. Engelliler meclisimizle engellileri merkezi ve yerel yönetime iştirak ettirebilmek istiyoruz" dedi. Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Nermin Selçuk da, "Engelliler ve ailelerine sosyal ve kültürel sportif uygulamalar yapılmalıdır" dedi. Programın sonunda, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Burhaniye Kent Konseyi Balkanı Necmi Şengider'e ve teşekkür plaketi verildi. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Kent Konseyi, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bira fabrikasında patlama: 4 yaralı
Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 16:54:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelliler doyasıya eğlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]