Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen etkinlikte engelliler doyasıya eğlendi. Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 350 engelli ve ailesi yemekli programda bir araya geldi.



Yerel Sanatçı Ümit Ülperen ve grubunun söylediği şarkılarla doyasıya eğlenen engellilere, aileleri ve ilçe protokolü de eşlik etti. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Daire müdürleri, Muhtarlar ve Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı programda oyun havalarıyla halaylar çeken davetliler, engellilerle birlikte doyasıya eğlendi. Katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yerel yöneticiler olarak duyarlılıkla engellileri erişilebilir hizmetlerle buluşturmayı hedefledik. Engelliler için yaptığımız hizmetlerin en yakın örneği, geçen ay ilçemizde Merkez, Ören, İskele ve Pelitköy'de pilot olarak seçilen parklarımıza engelli salıncakları oldu. Tekerlekli sandalyeli engelli çocuklarımız yaşıtlarıyla birlikte parklarda artık doyasıya eğlenerek salıncaklarına binebiliyor. Burhaniye'de Burhaniye Belediyesi olarak engelleri kaldırmak için elimizden gelen bütün projeleri hayata geçireceğiz." dedi. Daha sonra söz alan Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider ise "Burhaniye'de engelliler diğer ilçelere mukayese edildiğinde biraz ilerdeler. Eksikliklerimiz hala var. Engelliler meclisimizle engellileri merkezi ve yerel yönetime iştirak ettirebilmek istiyoruz" dedi. Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Nermin Selçuk da, "Engelliler ve ailelerine sosyal ve kültürel sportif uygulamalar yapılmalıdır" dedi. Programın sonunda, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Burhaniye Kent Konseyi Balkanı Necmi Şengider'e ve teşekkür plaketi verildi. - BALIKESİR