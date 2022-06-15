Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi

15.06.2022 19:29
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi

KÜTAHYA'da 400'e yakın engelli, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı Dumlupınar şehitliğinde buluştu.

KÜTAHYA'da 400'e yakın engelli, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı Dumlupınar şehitliğinde buluştu. Şehit düşen Mehmetçikler için dua eden engelliler, gün boyu düzenlenen etkinliklerle hem eğlendi, hem de tarihi mekanları gezdi.

Kütahya Valiliği himayesinde Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü tarafından Dumlupınar Şehitliği'nde engelliler empati ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Aileleriyle birlikte şehitliğe gelen otizmli, down sendromlu ve işitme engelli bireyler, 30 Ağustos Zaferi'nin kazanıldığı Dumlupınar'ı gezdi. Şehitliği gezen 400'e yakın engelli, şehit olan Mehmetçikler için dua etti. Engelliler empati ve farkındalık etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çelik, "Hem özel eğitim alan çocuklarımız hem de aileleriyle bugün bu vatanın, bu toprakların kurtuluşunun altını çizildiği ve sonsuza kadar Türk toprakları olduğunun vurgulandığı alanda, gurur verici bir tablo yaşadık. Umarım 100. yıl etkinliklerimizi coşkuyla kutlar, yüzyılları kucaklayacak bir umudu hem özel eğitim alan çocuklarımıza hem gençlerimize gururla bırakırız. Bize düşen en büyük vazife de bu" dedi.

'ŞEHİTLİĞİN ANLAMINI ONLARA YAŞATARAK ANLATMAK İSTEDİK'Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü olarak 8 Türkiye Şampiyonu çıkardıklarını söyleyen Dernek Başkanı Nimet Sarıkaya ise, "Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışmalarda derece alan kulübümüzdeki sporcularımıza bir sözümüz vardı. Zaferin 100'üncü yılında anlamlı bir etkinlik olması adına gezi ödülü vermiştik. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'daki engellilerimize şehitliğin anlamını onlara yaşatarak anlatmak istedik. Dumlupınar Şehitliğini seçme sebebimiz ailelerimizin daha önce buraya gelmemiş olmamalarıydı. Onlara burada yaşananları anlattık. Çocuklarımıza burayı bir ödül olarak sunmuştuk. Valiliğimiz ve kurumlarımızın hediyeleri bizleri mutlu etti. Bizlere ulaşmak ve 'Biz de sosyal hayatta varız' demek isteyen tüm engellilerimize kapılarımız açık" şeklinde konuştu. İki işitme engelli çocuk annesi Meryem Çakır, ise engelli bireylerin tarihi topraklarda güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Onları aktifleştirmek adına yüzme ve badmintona gönderiyorum. Geçen yıl miniklerde 2 tane madalya kazandılar. İlk kez buraya geldiler. Çok güzel bir yer ve çok güzel bir duygu" dedi.

Engelli bireyler, şehitlik ziyaretinin ardından Kütahya Valiliği motivasyon ve eğitim TIR'ında gönüllerince eğlendi. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.


Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi
YORUMLAR
500
Balıkesir tarihine asırlık dokunuş Balıkesir tarihine asırlık dokunuş Kütahya'da yüzlerce özel gereksinimli öğrenci Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti Kütahya'da yüzlerce özel gereksinimli öğrenci Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti
Kaynak: DHA

Kütahya Valiliği, Dumlupınar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:36:18. #1.12#
SON DAKİKA: Engelliler, Dumlupınar Şehitliği'ni gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement