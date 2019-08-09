Engelliler engellere kulaç attı

KAĞITHANE Belediyesi Şile Sosyal Dinlenme Tesisleri Plajı'nda düzenlenen yaz kampında, engelliler denizin keyfini doyasıya çıkardı.

Engelliler engellere kulaç attı

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE Belediyesi Şile Sosyal Dinlenme Tesisleri Plajı'nda düzenlenen yaz kampında, engelliler denizin keyfini doyasıya çıkardı.

Kağıthane Belediyesi, Şile'deki Sosyal tesislerinde engelli ve ailelerini ağırladı. Kağıthane Belediyesi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliği ile düzenlenen turlar sayesinde 30 engelli ve aileleri denizin keyfini çıkardı. Engelli çocuklar özel aktivitelerle yüzerek eğlenirken, aileler de çocuklarının mutluluğuyla moral buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katılarak, misafirleri ziyaret etti. Engelli ve aileleri ile yakından ilgilenen Öztekin, çocuklara oyuncak hediye etti.

'ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE TATİL FIRSATI SUNUYORUZ'

Kağıthanelilerin mutluğuna ortak olan Başkan Mevlüt Öztekin, 'Engelli kardeşlerimizi aileleriyle birlikte Şile'de ağırlıyoruz. Sabahın erken saatinde onları evinden alıp, belediyemizin sosyal tesislerine getiriyoruz. Buraya ilk geldiklerinde kahvaltıyla karşılanıyorlar. Sonrasında gün içerisinde denizden ve buradaki aktivitelerden yararlanıyorlar. Akşamüzeri de çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Tekrar evlerine gönderiyoruz. Böylece yaz tatili boyunca memleketlerine gitmekte sıkıntı çeken ve sıcaklardan bunalan engelli kardeşlerimize bir nebze olsun ufak bir tatil fırsatı vermiş oluyoruz. Bizler mutluyuz ve onları da mutlu gördükçe çalışmalarımıza devam ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

'İYİ Kİ GELMİŞİZ, ÇOK MUTLUYUZ'

Sosyal tesislere engelli çocuklarıyla gelen Hasret Dönmez, 'İlk defa geliyoruz. Tereddütlüydüm ama iyi ki gelmişiz. Çocuklarım çok güzel zaman geçiriyor. Çok mutluyuz' sözlerini kullanırken denizde arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen Sercan Şevli de, 'Kağıthane Belediyesi bizi tatil için buraya getirdi. Ailemle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra denize girdik. Çok eğlenceli zamanlar geçirdik. İyi ki buradayız' şeklinde konuştu.

'OĞLUM, DENİZE GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK SEVİNDİ'

Elvira Smailoba, 'Çocuğum otizmli olduğu için çok hiperaktif. Evde sürekli herşeyi kırıp döküyor. Ama şu an denize geldiğimiz için çok sevindi. Deniz ona çok iyi geldi. Başkanımıza teşekkür ederiz' diye konuştu.

ENGELLİLERE ÖZEL YAZ KAMPI

Özel eğitmenlerin de engellilere eşlik ettiği yaz kampında çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı bulabiliyor. Yaz tatili boyunca haftanın 3 günü gerçekleşen turlarda kahvaltı, öğle ve akşam yemeği veriliyor. Misafirler kendilerine özel tahsis edilmiş otobüslerle etkinliğe gelebiliyor. Gün sonunda ise, tekrar aynı otobüslerle evlerine bırakılıyor.

Kağıthane Belediyesi'nin engellilere özel düzenlediği yaz kampı Ekim ayına kadar devam edecek.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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