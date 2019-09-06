Son Dakika Haberleri: Engelliler Entegre Yüksekokulu'nda yetenek sınavları tamamlandı
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Engelliler Entegre Yüksekokulu'nda yetenek sınavları tamamlandı

30 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu yetenek sınavları tamamlandı.

Engelliler Entegre Yüksekokulu'nda yetenek sınavları tamamlandı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu yetenek sınavları tamamlandı.


2019-2020 öğretim yılında Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencisi olmak isteyen 35 aday sınavlarda ter döktü. İçeride öğrenciler sınav olurken dışarıda da aileler heyecan içinde bekledi.


Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emine Sema Batu, yetenek sınavları ve yeni öğretim yılında oldukça heyecanlı olduklarını belirterek, "Burada özel gereksinimi olan öğrencilerimize oldukça kapsamlı ve kaliteli eğitimler veriyoruz. En azından çocuklarımıza ve ailelerine karşı her zaman iyi eğitimin temellerini gösteriyoruz. Bu sınavlar sonrasında çocuklar neye eğilim gösteriyorlar, nasıl bir fikri benimsiyorlar ona bakıyoruz. Sorasında da onlara yol çiziyoruz" dedi.


Özel yetenek sınavları sonucunda öğrenci olmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları 9-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:48 Kaynak: İHA
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