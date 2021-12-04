Engelliler, "Farkımla Güzelim" defilesinde podyuma çıktı - Son Dakika

Ankara'da 4-42 yaş arasındaki engelliler, özel tasarım kostümleriyle podyuma çıktı.
Yenimahalle Belediyesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte milli sporcu Yeliz Güllü dans gösterisi yaptı.
Etkinlikte, 4-42 yaş arası 27 engelli birey, özel tasarım kostümleriyle "Farkımla Güzelim" defilesinde podyumda boy gösterdi.
Programda Melek Mosso da bir konser verdi.
Kaynak: AA
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