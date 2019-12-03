Engelliler Günü etkinlikleri

Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitlik etkinliklerle kutlandı.



Etkinlikler Debboy mevkiinden Atatürk Meydanına yapılan yürüyüşle başladı. Vali Harun Sarıfakıoğulları ve il protokolünün de katıldığı yürüyüş sonrası Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Nihat Yayla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.



Engellilerin her platformda sosyal ve çalışma hayatı içerisinde olması gerektiğini belirten Vali Sarıfakıoğulları, "Söylemek isteyip te söyleyemediğimiz ne çok şey var. Biz arzu ediyoruz ki Giresun'un yüzde 17'sini, Türkiye'mizin yüzde 14'ünü teşkil eden engelli kardeşlerimiz sosyal ve çalışma hayatının içinde olsunlar. Bu konuda herkes onlara destek olsun. Ama maalesef engellilerimiz sokağa çıktıklarında birçok engelle karşılaşıyor. İşgal edilen kaldırımlar, giremedikleri iş yerleri, çıkamadıkları apartmanlar. İnşallah bunların hepsini bu farkındalıkla, kalpten kalbe kurduğumuz bu sevgi köprüsüyle adım adım aşacağız" dedi.



Vali Sarıfakıoğulları'nın konuşmasının ardından Giresun Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan engellilerin kemençe, halk oyunu ve komedi dans gösterileri, okunan şiirler ve engellilerin mehter gösterileriyle sona erdi. - GİRESUN