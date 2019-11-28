Engelliler günü vesilesiyle Hendek'te etkinlik düzenlenecek

Hendek Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler gününde, 'Sevgi engel tanımaz' temasıyla sergi, yürüyüş ve yemekli eğlence etkinliği düzenlenecek.



3 Aralık Dünya Engelliler nedeniyle Hendek Belediyesi tarafından bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda ilk olarak 47 yaşındaki engelli vatandaş, Zerrin Sadıç tarafından 3 Aralık Salı günü saat 14.30'da geri dönüşüm ve resim sergisi açılacak. Hendek Belediyesi Nikah ve Toplantı salonunda açılacak olan sergisinin geliri eğitim, engelliler ve sokak canlıları yararına kullanılacak. Serginin 8 Aralık'a kadar açık kalacağı bildirildi. Diğer bir etkinlik ise Hendek El Ele Engellilerle Yaşam Derneği işbirliğinde düzenlenecek. Bu kapsamda 3 Aralık günü saat 14.00'da Hendek Belediyesinin önünden başlayarak Atatürk Parkı Nikah ve toplantı salonunda kadar farkındalık yürüyüşü yapılacak. Ardından aynı gün saat 18.00'da HGM Düğün Salonunda eğlence dolu bir gece tertiplendi.



Yemek programının ardından eğlencenin tertiplendiği geceye, engelli vatandaşlarımız ve aileleri davet edildi. - SAKARYA