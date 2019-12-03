Son Dakika Haberleri: Engelliler gününde makam koltuğunu engelli bir çocuk devraldı
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Engelliler gününde makam koltuğunu engelli bir çocuk devraldı

6 saat önce

AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir'in koltuğunu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bir çocuk devraldı.

Engelliler gününde makam koltuğunu engelli bir çocuk devraldı, System.String[]

AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir'in koltuğunu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bir çocuk devraldı.


AK Parti Şırnak'ın Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir farkındalık oluşturmak amacıyla engelli öğrencilerden birine makam koltuğunu devretti. Parti binasını ziyarete gelen Özel Uludere Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi öğretmen ve engelli öğrencilerini kapıda karşılayan Başkan Fikret Demir öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Anlamlı ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür eden İlçe Başkanı Demir, makam koltuğunu bir günlüğüne Umut Yaman adındaki engelli öğrenciye devretti. Hatıra fotoğrafları çektiren başkan burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Başkan Demir, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum. Bu gün özel misafirlerimiz vardı. Çok mutluyum. Gelen misafirlerimin hepsi birbirinden özel, koltuğumuzu bu gün kardeşimiz Umut'a devrediyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Dünya Engelliler Günü, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:14 Kaynak: İHA
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