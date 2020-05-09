Engelliler Haftası - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, engellilerin yaşama daha sıkı bağlanması için gerekli tüm çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi..

Engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmenin çok önemli olduğunu ifade eden Ilık, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, bütün vatandaşlar, bu yönde yürütülen çalışmalara gereken desteği vermesi gerektiğini ifade etti.

Engelli bireylere yönelik yapılan çalışmaların, insana ve topluma verilen saygıyı temsil ettiğini belirten Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir imkandan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Bu yönde atılacak her adım, engellilerimizin yaşamdan tat almalarını ve yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. Engelli vatandaşların meslek edinip, üretken hale getirilmelerini, kendi kendilerine yetebilen bireyler olmaları ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak öncelikli görevlerimizdendir.

Unutulmamalıdır ki, engelli bireyin yaşadığı sorunlar sadece kendisinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur."