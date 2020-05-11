Engelliler Haftası - Son Dakika

Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türüdü, mesajında, Engelliler Haftası'nın kutlanacak veya bayram yapılacak bir gün ya da hafta değil, karşılaşılan sorunların gündeme getirileceği ve bunların çözümü için yapılabileceklerin ele alınacağı bir tarih olduğunu belirtti.

Engelin, çevreden kaynaklı sorunlar olduğunun bütün dünyada kabul gördüğünü aktaran Türüdü, şunları kaydetti:

"Bir yerden bir yere rampa ve asansör olmadığı için gidemiyorsanız, sokakta kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edemiyorsanız, toplu taşıma araçları size uygun olmadığı için kullanamıyorsanız, araçlarınız için ayrılmış otoparklara başka araçlar park ediyorsa ve siz ne yapacağınızı bilemez duruma düşüyorsanız, işe girmek istediğinizde reddediliyorsanız, insanların 'sen bunu yapamazsın' cümlelerini duymak zorunda kalıyorsanız, asıl engel burada demektir."

Türüdü, engellilerin her zaman hayatın içinde olması gerektiğini belirterek, "Ülkemizde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılıyor olsa da henüz istediğimiz seviyeye gelmiş değildir. Fakat bu, gelecek için umutlu olmamızın önünde bir engel de değildir. Bizler kararlı bir şekilde durarak, ne istediğimizi bilerek, kimsenin 'yapamazsın' ön yargısına kulak asmayarak ve tüm zorluklara rağmen hayatın içerisinde daha çok yer alarak, bu engellilik durumunu ortadan kaldırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün engellilerin geleceğe umutla bakması gerektiğini ifade eden Türüdü, engelli bireyler olarak her zaman toplumsal hayatın içinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.