Engelliler Haftası - Son Dakika

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Erdoğan, mesajında, engellilerin sorunlarının tartışıldığını ve çözüm yollarının konuşulduğunu bir haftanın içerisinde olduklarını belirtti.

Engelliler haftasının karşılaşılan sorunların gündeme getirildiği ve bunların çözümü için yapılabileceklerin ele alınacağı bir tarih olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılıyor olsa da henüz istediğimiz seviyeye gelmiş değildir. Ancak son yıllarda ülkemizde özellikle engelli sorunları ve çözüm noktasında ciddi atılımlar atıldı. Her geçen engelli hakları konusunda daha çok mesafe kat ediyoruz. Bu çalışmalarda bizleri mutlu ediyor. Engelli vatandaşlarımızın bütün sorunlarının çözüldüğü bir Türkiye de en büyük arzumuzdur."

Öte yandan Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'deki engellilerin hiç bir şekilde yalnız bırakılmamasının da kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti.