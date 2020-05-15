Engelliler Haftası - Son Dakika

Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülizar Ölmez, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na ilişkin açıklama yaptı.

Ölmez, yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası'nı diğer yıllardan farklı olarak pandemi sürecinin gölgesinde karşıladıklarını belirtti.

Engellilerin üretime katılması ve sahip oldukları becerilere uygun iş alanlarına yerleştirilmesini istediklerini kaydeden Ölmez, Engelliler Haftasını kutladı.

Ölmez, "Kamuda açık olan engelli kadrolarının doldurulması istiyoruz. Asıl olan bizlerin engellerimiz değil." diye konuştu.